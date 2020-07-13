В Хабаровске прошла третья акция с требованием освободить губернатора Сергея Фургала
В Хабаровске около 9 часов вечера по местному времени началась уже третья по счету стихийная акция в поддержку губернатора региона Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации нескольких убийств бизнесменов
В Хабаровске около 9 часов вечера по местному времени началась уже третья по счету стихийная акция в поддержку губернатора региона Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации нескольких убийств бизнесменов. Еще одна протестная акция проходит в Амурске.
Протестующие собрались на площади Ленина в Хабаровске и пошли по главной улице по проезжей части. Водители автомобилей поддерживали манифестантов звуковыми сигналами. Участники протеста требовали освободить Сергея Фургала. Также были слышны лозунги против президента Владимира Путина.
Первоначально сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов не препятствуют проведению протестной акции, однако позже появилась информация о задержании нескольких человек. По данным «Интерфакса», силовики задержали четыре человека.
В Кремле на массовые протесты в Хабаровске после ареста губернатора Сергея Фургала пока не отреагировали.