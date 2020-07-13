Главреда «Царьграда» оштрафовали за распространение фейк-ньюс о коронавирусе
Токареву признали виновной в распространении на сайте издания заведомо ложной информации о коронавирусе, путях его распространения и вакцинации. Данная информация противоречит сведениям ВОЗ и Роспотребнадзора
Главного редактора издания «Царьград» Дарью Токареву оштрафовали на 60 тысяч рублей за распространение фейковой информации о коронавирусе.
Токареву признали виновной в распространении на сайте издания заведомо ложной информации о коронавирусе, путях его распространения и вакцинации. Данная информация противоречит сведениям Всемирной организации здравоохранения, Роспотребнадзора и других ведомств. Статьи были опубликованы 25 и 26 марта, а затем удалены с сайта.
Адвокат Дарьи Токаревой просил суд прекратить производство в связи с тем, что статьи были удалены.
«Медиазона» сообщает, что речь может идти о статьях с заголовками «„Им нужен доступ к вашей тушке“: Герман Стерлигов заявил о заражении коронавирусом через тесты» и «С помощью коронавируса хотят утилизировать большинство населения планеты».