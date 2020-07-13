13 июля 00:02
На Таймыре произошла разгерметизация трубопровода «дочки» «Норильского никеля»
На Таймыре в районе поселка Тухард во время перекачки авиационного топлива произошла разгерметизация трубопровода, который принадлежит «Норильсктрансгазу» (входит в «Норильский никель»)
На Таймыре в районе поселка Тухард во время перекачки авиационного топлива произошла разгерметизация трубопровода, который принадлежит «Норильсктрансгазу» (входит в «Норильский никель»).
В компании сообщили, что в результате инцидента произошел разлив 20 тонн топлива. Через 15 минут после разгерметизации утечка была устранена.
На месте утечки работают аварийные службы, ведется сбор топлива. В «Норильсктрансгазе» заверили, что угрозы жизни и здоровью людей на территории поселка нет.
Напомним, в Норильске 29 мая в результате аварии на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» в почву и водоемы вытекло не менее 17 тысяч тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд рублей.