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13 июля 00:02

На Таймыре произошла разгерметизация трубопровода «дочки» «Норильского никеля»

На Таймыре в районе поселка Тухард во время перекачки авиационного топлива произошла разгерметизация трубопровода, который принадлежит «Норильсктрансгазу» (входит в «Норильский никель»)

На Таймыре произошла разгерметизация трубопровода «дочки» «Норильского никеля»

На Таймыре в районе поселка Тухард во время перекачки авиационного топлива произошла разгерметизация трубопровода,  который принадлежит «Норильсктрансгазу» (входит в «Норильский никель»). 

В компании сообщили, что в результате инцидента произошел разлив 20 тонн топлива. Через 15 минут после разгерметизации утечка была устранена.

На месте утечки работают аварийные службы, ведется сбор топлива. В «Норильсктрансгазе» заверили, что угрозы жизни и здоровью людей на территории поселка нет.

Напомним, в Норильске 29 мая в результате аварии на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» в почву и водоемы вытекло не менее 17 тысяч тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд рублей.

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