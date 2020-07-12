12 июля 12:19
В России за сутки выявили 6 615 новых случаев заражения коронавирусом
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время наблюдения выросло до 727 162 человек. Из них вылечились 501 061 человек
Фото: covid19-today.ru
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время наблюдения выросло до 727 162 человек. Из них вылечились 501 061 человек.
За минувшие сутки зарегистрировано 6 615 новых случаев заражения и 130 смертей от COVID-19.
В Москве выявлено 679 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области - 197, в Санкт-Петербурге - 293, в Нижегородской области - 222, в Свердловской области - 286, в Ханты-Мансийском АО - 267, в Иркутской области - 209.