Фонд памяти группы Дятлова не согласился с версией прокуратуры о причинах гибели туристов
Адвокат общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов отверг официальную версию Генпрокуратуры РФ по Уральскому ФО о причинах гибели туристов на одноименном перевале
Адвокат общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов отверг официальную версию Генпрокуратуры РФ по Уральскому ФО о причинах гибели туристов на одноименном перевале. Многие годы гибель студентов считалась «загадочной», однако в прокуратуре считают, что все они погибли в результате схода снежной лавины.
В заключении прокуратуры говорится, что все телесные повреждения погибших туристов характерны для телесных повреждений групп туристов-альпинистов, которые попадают в лавину.
«Мы не согласны, мы все проанализируем, что там прозвучало. Фактически ничего эта проверка не дала», - заявил Евгений Черноусов, слова которого приводит ТАСС.
Родственники погибших настаивают на том, что группа погибла в результате техногенной катастрофы. Они считают, что причиной смерти стало «очаговое поражение определенной местности», связанное с военными. Вдова Игоря Дятлова рассказывала, что уголовное дело несколько лет назад было закрыто по указу «сверху».
Группа туристов из Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова погибла во время похода в феврале 1959 года. В группу входили девять человек. Тела туристов в нижнем белье были обнаружены около разрезанной палатки.
Дело по факту гибели группы Дятлова было возбуждено 26 февраля 1959 года, а 28 мая того же года его закрыли за отсутствием состава преступления. При этом в ходе первого расследования было установлено, что палатка была оставлена внезапно и одновременно всеми туристами. Главной загадкой трагедии остается выход всей группы из палатки.