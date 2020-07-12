В Хабаровске начался второй митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала
В Хабаровске в воскресенье, 12 июля, начался второй стихийный митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Вчерашний митинг собрал около 40 тысяч человек
В Хабаровске в воскресенье, 12 июля, начался второй стихийный митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Вчерашний митинг собрал около 40 тысяч человек (по независимым оценкам), а полиция не стала препятствовать проведению акции. В МВД утверждают, что участников было не более 12 тысяч.
По данным штаба Алексея Навального в Хабаровске, в 11:30 по местному времени вошли бойцы ОМОН, а с 12 часов в центре города стали собираться люди. Жители города пришли с плакатами в поддержку Сергея Фургала и стали скандировать лозунги с требованием его освобождения.
Участники акции протеста направились шествием по центральным улицам города. Одновременно проходит автопробег в поддержку губернатора.
Отметим, что в связи с пандемией коронавируса все массовые мероприятия, включая митинги, запрещены. Тем не менее, во время вчерашней массовой акции протеста сотрудники полиции не стали препятствовать гражданам. Никто за участие в несогласованном митинге задержан не был.
Напомним, бывший депутат Госдумы и член ЛДПР Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края по итогам народных выборов осенью 2018 года. По итогам голосования он обошел ставленника Кремля Вячеслава Шпорта.
9 июля Фургала задержали по подозрению в причастности к организации нескольких убийств бизнесменов в начале нулевых годов. СМИ связывают внезапный арест губернатора с низким процентом одобрения хабаровскими избирателями поправок к Конституции, а также с тем, что в регионе рейтинг Сергея Фургала оказался выше, чем у президента Владимира Путина.