11 июля 23:12
В Карелии чиновника уволили после рассказа о принуждении к голосованию по поправкам
Чиновник из Беломорского района Евгений Антипин написал в соцсети «ВКонтакте», что работников районной администрации принуждали «правильно» проголосовать по поправкам к Конституции РФ
В республике Карелия чиновника уволили после того, как он сообщил о принуждении граждан к участию в голосовании по поправкам к Конституцию РФ.
Чиновник из Беломорского района Евгений Антипин написал в соцсети «ВКонтакте», что работников районной администрации принуждали «правильно» проголосовать по поправкам к Конституции РФ. Когда он об этом сообщил, то сразу же был уволен с занимаемой должности.
Издание «Север.Реалии» сообщает, что Евгений Антипин занимал должность директора районного управления по физкультуре, делам молодежи и развитию туризма.
Глава администрации Беломорского района Алексей Уханов назвал заявление Евгения Антипина «выдумкой» и заверил, что в его районе соблюдаются все нормы закона.