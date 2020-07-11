В Хабаровске на митинг в поддержку Сергея Фургала вышли 35 тысяч человек
В Хабаровске на стихийный митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала пришли более 35 тысяч местных жителей. Полиция в происходящее не вмешивалась, за что граждане отдельно поблагодарили силовиков
В Хабаровске на стихийный митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала пришли более 35 тысяч местных жителей. Полиция в происходящее не вмешивалась, за что граждане отдельно поблагодарили силовиков.
Митинг начался на площади Ленина, после чего протестующие вышли на улицу Муравьева-Амурского, дошли до здания управления МВД России по Хабаровскому краю и перекрыли улицу Ленина. Затем толпа собралась на крыльце возле здания администрации края, где начались выступления участников акции, сообщает znak.com.
Жители Хабаровска требовали освободить Сергея Фургала и скандировали «Долой царя». Также в ходе митинга звучали требования «позвонить Путину и разбудить его».
Стихийные митинги в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре начались сразу после решения суда арестовать Сергея Фургала на два месяца. Люди требовали освободить народно избранного губернатора и говорили, что все равно не будут голосовать за «Единую Россию».
В Кремле пока на протесты в Хабаровском крае не отреагировали.