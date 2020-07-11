Росстат сообщил о кончине 7 444 пациентов с коронавирусом в мае. В оперштабе заявили о 3 686 умерших
Росстат опубликовал статистику смертности от коронавирусной инфекции, согласно которой в мае от этой болезни скончались 7 444 человек. Эти данные оказались намного выше статистики, ранее представленной оперативным штабом по контролю за распространением COVID-19
Росстат опубликовал статистику смертности от коронавирусной инфекции, согласно которой в мае от этой болезни скончались 7 444 человек. Эти данные оказались намного выше статистики, ранее представленной оперативным штабом по контролю за распространением COVID-19.
По данным статистического ведомства, в 5644 случаях коронавирус был подтвержден лабораторно, еще в 1800 - нет, однако клиническая картина с высокой долей вероятности указывала на его наличие.
Еще 1530 человек с подтвержденным коронавирусом скончались от других заболеваний, на развитие которых инфекция оказала существенное влияние. 3 478 россиян с коронавирусом умерли от причин, никак не связанных с ним.
Отметим, что оперштаб сообщал о кончине в результате коронавирусной инфекции 3 686 человек в мае.
Росстат также сообщает, что в апреле и мае суммарно от коронавируса умерли 10 156 человек. По данным оперштаба, с марта по начало июля в России от коронавируса скончались 11 017 человек.