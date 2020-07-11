Жителя Новосибирска обвинили в незаконном обороте «шпионских» устройств из-за GPS-трекера для собаки
В Новосибирске в отношении местного жителя Дениса Дорофеева возбуждено уголовное дело о незаконном обороте «шпионских» устройств из-за продажи GPS-трекера для собак
В Новосибирске в отношении местного жителя Дениса Дорофеева возбуждено уголовное дело о незаконном обороте «шпионских» устройств из-за продажи GPS-трекера для собак.
Издание «Тайга.инфо» сообщает, что Денис Дорофеев является хозяином двух собак. Соседи мужчины неоднократно жаловались на громкий лай собак, когда те остаются одни, поэтому он купил GPS-трекеры Mini A8. Эти устройства фиксируют уровень звука.
«Мы купили специальные кинологические ошейники, а трекерами перестали пользоваться. Они не очень хорошо показываю геолокацию. Так они и пролежали до февраля 2020 года», - рассказала жена Дорофеева. В связи с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса, семья решила продать ненужные трекеры. Когда Денис Дорофеев приехал на встречу с покупателем, его задержали сотрудники ФСБ.
Мужчина рассказал, что следователь по его делу Антон Дзюба вынуждает его признать вину в незаконном обороте «шпионских» устройств, а в случае отказа угрожает завести дело на его жену.
Напомним, что российские власти уже несколько лет обещают внести поправки в статью о незаконном обороте «шпионских» устройств из-за участившихся арестов граждан за покупку современных гаджетов, однако ситуация в лучшую сторону так и не изменилась. В итоге россиян задерживают за покупку или продажу GPS-трекеров, горнолыжных очков со встроенными камерами и другие современные гаджеты.