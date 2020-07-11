11 июля 01:01
ВОЗ сообщила о рекордном количестве новых случаев заражения COVID-19 в мире
За 24 часа суммарно во всех странах выявили 228,1 тысячи новых заразившихся. Предыдущий рекорд в 212 тысяч был установлен 4 июля. Большая часть зараженных приходится на США, Бразилию, Индию и ЮАР
Минувшие сутки стали рекордными по количеству новых случаев заражения коронавирусом в мире. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
За 24 часа суммарно во всех странах выявили 228,1 тысячи новых заразившихся. Предыдущий рекорд в 212 тысяч был установлен 4 июля. Большая часть зараженных приходится на США, Бразилию, Индию и ЮАР. В сумме на эти страны приходится более 75% всех новых случаев заболевания, сообщает Reuters.
При этом общее число смертей от коронавируса и вызванных им осложнений находится на прежнем уровне – примерно 5 тысяч человек в сутки.
Всего же по всему миру было выявлено 12,1 млн случаев заражения COVID-19. Общее число умерших составляет 551 тысячу человек.