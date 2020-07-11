Аналитик предложил провести деноминацию российского рубля
Аналитик и руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в 100 раз. Свое предложение экономист объяснил ростом наличных денег в стране
Аналитик и руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в 100 раз. Свое предложение экономист объяснил ростом наличных денег в стране.
Так, по данным Центробанка, в начале июля объем наличной денежной массы превысил 11,6 трлн рублей. Таким образом, на каждого россиянина, включая заключенных, инвалидов и младенцев, приходится по 80 тысяч рублей наличных денег, сообщают «Ведомости».
Александр Разуваев отметил, что банковские счета в последние месяцы обнуляют как бизнес, так и обычные граждане. Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и граждане, которые получают зарплату в конвертах. Аналитик сообщил, что в 2019 году россияне получили незадекларированный доход в размере 13 трлн рублей.
В последний раз деноминация рубля в России проводилась в январе 1998 года, а коэффициент был 1 к 1000. Рубль с 1998 года значительно потерял свою стоимость относительно товаров и услуг и всех без исключения мировых валют.
«Самое время подумать о новой деноминации рубля», - считает Александр Разуваев.
Аналитик и в этот раз предлагает деноминировать рубль с коэффициентом 1 к 100. В случае реализации его идеи, бутылка питьевой воды будет стоить 30–70 копеек, проезд в метро — 50 копеек. В свою очередь, возвращение копейки, считает экономист, добавит доверия валюте.
В Центробанке предложение деноминировать рубль не прокомментировали.