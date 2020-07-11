Меню
Экономика
Минздрав предупреждает - пиво пить в России нельзя
11 июля 00:15

Аналитик предложил провести деноминацию российского рубля

Аналитик и руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в 100 раз. Свое предложение экономист объяснил ростом наличных денег в стране

Аналитик предложил провести деноминацию российского рубля

Аналитик и руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в 100 раз. Свое предложение экономист объяснил ростом наличных денег в стране.

Так, по данным Центробанка, в начале июля объем наличной денежной массы превысил 11,6 трлн рублей. Таким образом, на каждого россиянина, включая заключенных, инвалидов и младенцев, приходится по 80 тысяч рублей наличных денег, сообщают «Ведомости».

Александр Разуваев отметил, что банковские счета в последние месяцы обнуляют как бизнес, так и обычные граждане. Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и граждане, которые получают зарплату в конвертах. Аналитик сообщил, что в 2019 году россияне получили незадекларированный доход в размере 13 трлн рублей.

В последний раз деноминация рубля в России проводилась в январе 1998 года, а коэффициент был 1 к 1000. Рубль с 1998 года значительно потерял свою стоимость относительно товаров и услуг и всех без исключения мировых валют.

«Самое время подумать о новой деноминации рубля», - считает Александр Разуваев.

Аналитик и в этот раз предлагает деноминировать рубль с коэффициентом 1 к 100. В случае реализации его идеи, бутылка питьевой воды будет стоить 30–70 копеек, проезд в метро — 50 копеек. В свою очередь, возвращение копейки, считает экономист, добавит доверия валюте.

В Центробанке предложение деноминировать рубль не прокомментировали.

Материалы по теме
России предсказали доллар по 90 рублей в случае второй волны коронавируса
Курс российского рубля снизился вслед за падением мировых цен на нефть
Биржевой курс доллара на открытии торгов вырос до 81 рубля
Сейчас на главной
Россия открывает свои границы
коронавирус
Россия открывает свои границы
По словам чиновницы, рейсы за границу будут возобновляться в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретных странах. Так, полеты будут разрешены в страны, где уровень заболеваемости коронавирусом не превышает 40 случаев на 100 тысяч человек
Голландия подаст иск в ЕСПЧ к России из-за сбитого на Донбассе малазийского «Боинга»
авиакатастрофа в донецке
Голландия подаст иск в ЕСПЧ к России из-за сбитого на Донбассе малазийского «Боинга»
Власти страны отметили, что подача иска в ЕСПЧ к России должна продемонстрировать тот факт, что Нидерланды поддерживают всех 298 жертв авиакатастрофы 17 различных национальностей
В Хабаровском крае из-за ареста губернатора начались стихийные протесты
акции протеста
В Хабаровском крае из-за ареста губернатора начались стихийные протесты
В Хабаровском крае после ареста губернатора Сергея Фургала начались стихийные акции в его поддержку. Жители региона требуют освободить губернатора и вернуть его обратно, выражают ему свою поддержку и предупреждают Кремль, что другого руководителя не примут
В московских Раменках во время голосования по поправкам подменили секретаря УИК
поправки в конституцию
В московских Раменках во время голосования по поправкам подменили секретаря УИК
В Москве председателя избирательной комиссии № 2756 уволили с должности в связи процессуальными нарушениями во время голосования по поправкам к Конституции РФ
Движение «НЕТ!» попробует оспорить в суде внесение поправок в Конституцию
поправки в конституцию
Движение «НЕТ!» попробует оспорить в суде внесение поправок в Конституцию
Активисты движения «НЕТ!» намерены обратиться в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам. 15 июля на Пушкинской площади Москвы активисты проведут сбор подписей под коллективным иском
Общество
Вирусолог рассказал об опасности одобренного Минздравом лекарства от коронавируса
Лекарство от коронавируса «Авифавир», которое было одобрено Министерством здравоохранения России, оказалось опасно для беременных женщин. Об этом сообщил вирусолог и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн
ВОЗ не исключила возвращения карантинных ограничений в России
карантин
ВОЗ не исключила возвращения карантинных ограничений в России
Всемирная организация здравоохранения заявила, что российским властям придется вернуть карантинные ограничения, если граждане перестанут носить маски и соблюдать социальную дистанцию
В Госдуме предложили выплачивать алименты на детей по время пандемии из государственных средств
алименты
В Госдуме предложили выплачивать алименты на детей по время пандемии из государственных средств
Депутаты Госдумы рассмотрят вопрос о создании специального фонда для выплаты государством алиментов за тех родителей, которые не могут выполнять свои обязательства из-за пандемии
Власти решили отменить «день тишины»
выборы
Власти решили отменить «день тишины»
Российские власти задумали отменить «день тишины», который традиционно объявляется за сутки до голосования, а также разрешить назначать наблюдателей за выборами только через Общественную палату
В Минобороны сообщили об эффективности российской вакцины от коронавируса
коронавирус
В Минобороны сообщили об эффективности российской вакцины от коронавируса
В Министерстве заявили об эффективности российской вакцины от коронавирусной инфекции. Ее клинические испытания подходят к концу – 15 июля из стационара должны выпустить первую группу добровольцев
Telegram сравнил Google и Apple с Золотой Ордой и обвинил их во взимании налогов со всего человечества
Telegram
Telegram сравнил Google и Apple с Золотой Ордой и обвинил их во взимании налогов со всего человечества
Вице-президент Telegram призвал Россию принять участие в борьбе против сбора в 30%, который американские компании Google и Apple взимают с разработчиков мобильных приложений
Оператор платежной системы «Мир» за прошлый год потратил на рекламу и пиар 3,4 млрд рублей
национальная платежная система
Оператор платежной системы «Мир» за прошлый год потратил на рекламу и пиар 3,4 млрд рублей
В 2018 году НСПК потратила на рекламу и продвижение своих продуктов 1,6 млрд рублей. Таким образом, за год расходы оператора карты «Мир» на эти цели выросли более чем в два раза
Госдума обвинила независимые СМИ в распространении фейков о голосовании по поправкам
СМИ
Госдума обвинила независимые СМИ в распространении фейков о голосовании по поправкам
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обвинила ряд СМИ в распространении фейковой информации о голосовании по поправкам в Конституции РФ
В Санкт-Петербурге зафиксирована рекордная смертность за последние 10 лет
коронавирус
В Санкт-Петербурге зафиксирована рекордная смертность за последние 10 лет
В Санкт-Петербурге зафиксирована рекордная смертность за последние 10 лет. По данным комитета по делам записи актов гражданского состояния, в июне в северной столице скончались 7 106 человек
Платежный сервис PayPal прекращает денежные переводы по России
платежный сервис
Платежный сервис PayPal прекращает денежные переводы по России
В сообщении PayPal говорится, что платежи зарубежным пользователям PayPal россияне смогут отправлять в обычном режиме. Тоже касается и получения платежей от иностранных пользователей
Авторская колонка
Такой Фургал нам не нужен
Если история Ивана Сафронова для меня выглядит, скорее, как аксиома, и в его виновность я очевидно никак не могу поверить, то история Сергея Фургала – это теорема, которая требует доказательств, потому что я не вполне понимаю, что там произошло
Орехъ Антон
«Это издевательство, это позор»
арест чиновников
«Это издевательство, это позор»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил выходом всех депутатов от партии из Госдумы в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации заказных убийств бизнесменов в начале нулевых годов
В Нижнем Новгороде чиновники заказали летнюю уборку снега за 15 млн рублей
госзакупки
В Нижнем Новгороде чиновники заказали летнюю уборку снега за 15 млн рублей
Согласно опубликованной на портале госуслуг заявке, уборочные должны быть проведены до 31 августа. При этом в условиях контракта речь идет о ручной уборке снега. Также подрядчик должен вручную рассыпать песок