10 июля 18:28
В правительстве сообщили о начале возобновления международного авиасообщения с 15 июля
По словам чиновницы, рейсы за границу будут возобновляться в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретных странах. Так, полеты будут разрешены в страны, где уровень заболеваемости коронавирусом не превышает 40 случаев на 100 тысяч человек
Вице-премьер Татьяна Голикова объявила о возобновлении международного авиационного сообщения с 15 июля.
По словам чиновницы, рейсы за границу будут возобновляться в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретных странах. Так, полеты будут разрешены в страны, где уровень заболеваемости коронавирусом не превышает 40 случаев на 100 тысяч человек за последние две недели.
Иностранным гражданам разрешат въезд в Россию, но они должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за трое суток до прилета. Прилетевшие из-за границы россияне могут сдать тест на COVID-19 уже на родине, сообщает РИА Новости.