Голландия подаст иск в ЕСПЧ к России из-за сбитого на Донбассе малазийского «Боинга»
Власти страны отметили, что подача иска в ЕСПЧ к России должна продемонстрировать тот факт, что Нидерланды поддерживают всех 298 жертв авиакатастрофы 17 различных национальностей
Голландские власти намерены подать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск к России из-за крушения «Боинга» малазийской авиакомпании в Донецкой области. В правительстве Нидерландов заявили, что в судебный иск включат все данные, собранные во время расследования этой авиакатастрофы.
Власти страны отметили, что подача иска в ЕСПЧ к России должна продемонстрировать тот факт, что Нидерланды поддерживают всех 298 жертв авиакатастрофы 17 различных национальностей.
Малазийский «Боинг» потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года в разгар боевых действий между ополченцами Донбасса и украинской армией. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.
Международное следствие пришло к выводу, что пассажирский самолет был сбит ракетой с земли из зенитно-ракетного комплекса «Бук», прибывшего на восток Украины из военной части под Курском и принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России. Москва свою причастность к этой катастрофе отрицает.