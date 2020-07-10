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10 июля 18:06

В Хабаровском крае из-за ареста губернатора начались стихийные протесты

В Хабаровском крае после ареста губернатора Сергея Фургала начались стихийные акции в его поддержку. Жители региона требуют освободить губернатора и вернуть его обратно, выражают ему свою поддержку и предупреждают Кремль, что другого руководителя не примут

В Хабаровском крае из-за ареста губернатора начались стихийные протесты
Фото: dvnovosti.ru

В Хабаровском крае после ареста губернатора Сергея Фургала начались стихийные акции в его поддержку. Жители региона требуют освободить губернатора и вернуть его обратно, выражают ему свою поддержку и предупреждают Кремль, что другого руководителя не примут.

Портал DVHAB.ru сообщает, что стихийные акции протеста проходят в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. В социальных сетях люди призывают друг друга выходить на несанкционированные митинги.

Интернет-пользователи также хвалят Сергея Фургала и вспоминают, сколько хорошего он успел сделать для Хабаровского края. Граждане пишут, что даже после ареста народно избранного губернатора «все равно не будут голосовать за «Единую Россию»».

Напомним, 10 июля Сергей Фургал был арестован на два месяца по обвинению в причастности к организации нескольких убийств бизнесменов в начале нулевых годов. Губернатор своей вины не признает.

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