10 июля 15:14
Басманный суд арестовал губернатора Хабаровского края на два месяца
Басманный райсуд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации нескольких убийств и покушении на убийство
Фото: Известия
Басманный райсуд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации нескольких убийств и покушении на убийство. По решению суда, губернатор будет находиться в СИЗО до 9 сентября 2020 года.
Также суд по ходатайству следствия закрыл судебный процесс по делу Сергея Фургала. Сторона обвинения аргументировал свою просьбу тем, что фигуранты дела якобы получают угрозы.
Напомним, губернатора Хабаровского края обвиняют в убийстве бизнесменов Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также покушении на предпринимателя Александра Смольского. Сергей Фургал обвинения в свой адрес отрицают.