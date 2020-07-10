В московских Раменках во время голосования по поправкам подменили секретаря УИК
В Москве председателя избирательной комиссии № 2756 (район Раменки) уволили с должности в связи процессуальными нарушениями во время голосования по поправкам к Конституции РФ
В Москве председателя избирательной комиссии № 2756 (район Раменки) уволили с должности в связи процессуальными нарушениями во время голосования по поправкам к Конституции РФ.
Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил РБК, что глава УИК Ирада Алиева была отстранена за нарушение положений закона о статусе избиркомов и порядке формирования комиссий, а также за нарушение порядка голосования и подсчета голосов.
Муниципальный депутат района Раменки Максим Гонгальский пояснил, что причиной увольнения главы УИК стал инцидент с подписями в итоговом протоколе голосования на участке. Мундеп полагает, что комиссии не хватало кворума, поэтому они взяли двух учителей и выдали их за членов УИК. В протоколе два других человека расписались за членов комиссии, в том числе и за секретаря комиссии. Подмену членов комиссии заметили после того, как стало известно об отсутствии на голосовании члена УИК Валерия Толмачева.
«На видеозаписи с участка видно, что протокол подписывала молодая блондинка, а секретарем комиссии является пожилая женщина. Причем наблюдатель на участке обратил внимание на то, что периодически одного человека называли разными именами», - рассказал Максим Гонгальский.
В связи с ситуацией на участке наблюдатель и член комиссии Валерий Толмачев подали заявление в полицию.
Напомним, что на другом участке в Раменках (№2783) был зафиксирован вброс бюллетеней. По словам наблюдателей, глава УИК Зоя Хорошаева пронесла под футболкой пачку бюллетеней и вбросила их в урну для голосования. Итоги голосования по поправкам к Конституции на этом участке были аннулированы.