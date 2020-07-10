10 июля 14:37
В Керченском районе Крыма утонул турист из Красноярска
Трагический инцидент произошел вечером 9 июля на Генеральских пляжах. 49-летний сибиряк отправился купаться в бухту Широкую, но не вернулся. На следующий день спасатели обнаружили тело погибшего
В поселке Курортное Керченского района Крыма во время купания в море утонул турист из Красноярска. Мужчина погиб на глазах у своей дочери.
Портал Kerchinfo.com сообщает, что трагический инцидент произошел вечером 9 июля на Генеральских пляжах. 49-летний сибиряк отправился купаться в бухту Широкую, но не вернулся.
Примерно в три часа ночи его друг и дочь сообщили в полицию о гибели туриста. Тело туриста спасатели нашли только днем 10 июля. Его нашли в двух километрах от бухты, под скалой на береговой линии.