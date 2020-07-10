Немецкая компания Urenco отправила в Россию еще одну партию «урановых хвостов»
Немецкая компания Urenco отправила в Россию с со своего завода в Гронау очередную партию отходов обогащения урана. Сначала поездом из Германии будет доставлено в порт Амстердама 600 тонн «урановых хвостов», а затем груз по воде доставят в Петербург
Немецкая компания Urenco отправила в Россию с со своего завода в Гронау очередную партию отходов обогащения урана. Сначала поездом из Германии будет доставлено в порт Амстердама 600 тонн «урановых хвостов», а затем груз по воде доставят в Петербург. Далее радиоактивные отходы направят поездом в Новоуральск Свердловской области.
Всего с начала 2020 года с согласования госкорпорации «Росатом» в Россию уже было ввезено более 3500 тонн «урановых хвостов» из 12 тысяч тонн.
Движение «Экозащита» сообщило «МБХ медиа», что обычно партии «урановых хвостов» отправляют из Гронау в начале недели, а в этот раз транспортировка началась в четверг. Экологи полагают, что в Urenco хотят избежать протестов по маршруту следования опасного груза.
Тем не менее, экологи намерены провести акции против ввоза в Россию радиоактивных отходов в Мюнстере, Охтрупе и Гронау.
Напомним, что в «Гринпис» неоднократно подчеркивали, что в России уже накоплено около миллиона тонн «урановых хвостов», а планов по использованию такого количества токсичных отходов у «Росатома» нет.