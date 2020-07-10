Меню
Бизнес
Первым делом миллиарды – а лечение потом
10 июля 14:26

Немецкая компания Urenco отправила в Россию еще одну партию «урановых хвостов»

Немецкая компания Urenco отправила в Россию с со своего завода в Гронау очередную партию отходов обогащения урана. Сначала поездом из Германии будет доставлено в порт Амстердама 600 тонн «урановых хвостов», а затем груз по воде доставят в Петербург

Немецкая компания Urenco отправила в Россию еще одну партию «урановых хвостов»

Немецкая компания Urenco отправила в Россию с со своего завода в Гронау очередную партию отходов обогащения урана. Сначала поездом из Германии будет доставлено в порт Амстердама 600 тонн «урановых хвостов», а затем груз по воде доставят в Петербург. Далее радиоактивные отходы направят поездом в Новоуральск Свердловской области.

Всего с начала 2020 года с согласования госкорпорации «Росатом» в Россию уже было ввезено более 3500 тонн «урановых хвостов» из 12 тысяч тонн.

Движение «Экозащита» сообщило «МБХ медиа», что обычно партии «урановых хвостов» отправляют из Гронау в начале недели, а в этот раз транспортировка началась в четверг. Экологи полагают, что в Urenco хотят избежать протестов по маршруту следования опасного груза.

Тем не менее, экологи намерены провести акции против ввоза в Россию радиоактивных отходов в Мюнстере, Охтрупе и Гронау.

Напомним, что в «Гринпис» неоднократно подчеркивали, что в России уже накоплено около миллиона тонн «урановых хвостов», а планов по использованию такого количества токсичных отходов у «Росатома» нет.

Материалы по теме
В Россию с немецкого завода отправилась седьмая по счету партия радиоактивных отходов
Суд обязал «Росатом» и Росимущество обеспечить безопасное хранение радиоактивных отходов в Комсомольске-на-Амуре
В Россию во время пандемии коронавируса ожидается прибытие новой партии «урановых хвостов»
Сейчас на главной
Движение «НЕТ!» попробует оспорить в суде внесение поправок в Конституцию
поправки в конституцию
Движение «НЕТ!» попробует оспорить в суде внесение поправок в Конституцию
Активисты движения «НЕТ!» намерены обратиться в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам. 15 июля на Пушкинской площади Москвы активисты проведут сбор подписей под коллективным иском
Общество
Вирусолог рассказал об опасности одобренного Минздравом лекарства от коронавируса
Лекарство от коронавируса «Авифавир», которое было одобрено Министерством здравоохранения России, оказалось опасно для беременных женщин. Об этом сообщил вирусолог и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн
ВОЗ не исключила возвращения карантинных ограничений в России
карантин
ВОЗ не исключила возвращения карантинных ограничений в России
Всемирная организация здравоохранения заявила, что российским властям придется вернуть карантинные ограничения, если граждане перестанут носить маски и соблюдать социальную дистанцию
В Госдуме предложили выплачивать алименты на детей по время пандемии из государственных средств
алименты
В Госдуме предложили выплачивать алименты на детей по время пандемии из государственных средств
Депутаты Госдумы рассмотрят вопрос о создании специального фонда для выплаты государством алиментов за тех родителей, которые не могут выполнять свои обязательства из-за пандемии
Власти решили отменить «день тишины»
выборы
Власти решили отменить «день тишины»
Российские власти задумали отменить «день тишины», который традиционно объявляется за сутки до голосования, а также разрешить назначать наблюдателей за выборами только через Общественную палату
В Минобороны сообщили об эффективности российской вакцины от коронавируса
коронавирус
В Минобороны сообщили об эффективности российской вакцины от коронавируса
В Министерстве заявили об эффективности российской вакцины от коронавирусной инфекции. Ее клинические испытания подходят к концу – 15 июля из стационара должны выпустить первую группу добровольцев
Telegram сравнил Google и Apple с Золотой Ордой и обвинил их во взимании налогов со всего человечества
Telegram
Telegram сравнил Google и Apple с Золотой Ордой и обвинил их во взимании налогов со всего человечества
Вице-президент Telegram призвал Россию принять участие в борьбе против сбора в 30%, который американские компании Google и Apple взимают с разработчиков мобильных приложений
Оператор платежной системы «Мир» за прошлый год потратил на рекламу и пиар 3,4 млрд рублей
национальная платежная система
Оператор платежной системы «Мир» за прошлый год потратил на рекламу и пиар 3,4 млрд рублей
В 2018 году НСПК потратила на рекламу и продвижение своих продуктов 1,6 млрд рублей. Таким образом, за год расходы оператора карты «Мир» на эти цели выросли более чем в два раза
Госдума обвинила независимые СМИ в распространении фейков о голосовании по поправкам
СМИ
Госдума обвинила независимые СМИ в распространении фейков о голосовании по поправкам
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обвинила ряд СМИ в распространении фейковой информации о голосовании по поправкам в Конституции РФ
В Санкт-Петербурге зафиксирована рекордная смертность за последние 10 лет
коронавирус
В Санкт-Петербурге зафиксирована рекордная смертность за последние 10 лет
В Санкт-Петербурге зафиксирована рекордная смертность за последние 10 лет. По данным комитета по делам записи актов гражданского состояния, в июне в северной столице скончались 7 106 человек
Платежный сервис PayPal прекращает денежные переводы по России
платежный сервис
Платежный сервис PayPal прекращает денежные переводы по России
В сообщении PayPal говорится, что платежи зарубежным пользователям PayPal россияне смогут отправлять в обычном режиме. Тоже касается и получения платежей от иностранных пользователей
Авторская колонка
Такой Фургал нам не нужен
Если история Ивана Сафронова для меня выглядит, скорее, как аксиома, и в его виновность я очевидно никак не могу поверить, то история Сергея Фургала – это теорема, которая требует доказательств, потому что я не вполне понимаю, что там произошло
Орехъ Антон
«Это издевательство, это позор»
арест чиновников
«Это издевательство, это позор»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил выходом всех депутатов от партии из Госдумы в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации заказных убийств бизнесменов в начале нулевых годов
В Нижнем Новгороде чиновники заказали летнюю уборку снега за 15 млн рублей
госзакупки
В Нижнем Новгороде чиновники заказали летнюю уборку снега за 15 млн рублей
Согласно опубликованной на портале госуслуг заявке, уборочные должны быть проведены до 31 августа. При этом в условиях контракта речь идет о ручной уборке снега. Также подрядчик должен вручную рассыпать песок
«Золотой стандарт» голосования
поправки в конституцию
«Золотой стандарт» голосования
Паспортные данные более миллиона жителей Москвы и Нижегородской области, которые регистрировались на электронное голосование по поправкам к Конституции, были выложены в открытый доступ
«Дело ЮКОСа любимый повод зайти в гости к оппозиционерам»
открытая россия
«Дело ЮКОСа любимый повод зайти в гости к оппозиционерам»
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в московский офис «Открытой России». Люди в штатском задержали исполнительного директора Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову
Главу Хабаровского края задержали по обвинению в организации убийств бизнесменов
арест чиновников
Главу Хабаровского края задержали по обвинению в организации убийств бизнесменов
Сотрудники правоохранительных органов задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его подозревают в организации серии убийств бизнесменов, с которыми у него был конфликт в нулевые годы
Московские власти одобрили строительство бизнес-центра высотой 200 метров
застройка москвы
Московские власти одобрили строительство бизнес-центра высотой 200 метров
Архитектурный совет Москвы одобрил проект строительства на Краснопресненской набережной комплекса зданий, которые должны стать частью Центра международной торговли (ЦМТ). Одним из элементов этого комплекса станет башня высотой 200 метров