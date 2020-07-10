Вместо плаката - «Непокорный арестант». Книга Александра Шестуна стала новым символом протеста
Активисты «Бессрочки» устраивают пикеты в Москве в рамках кампании «Нет» каждый день, начиная с 1 июля, и стоят круглосуточно. Однако вчера их протест на Пушкинской площади запомнился еще и тем, что вместо баннеров или плакатов ребята держали в руках книгу
Активисты «Бессрочки» устраивают пикеты в Москве в рамках кампании «Нет» каждый день, начиная с 1 июля, и стоят круглосуточно. Однако вчера их протест на Пушкинской площади запомнился еще и тем, что вместо баннеров или плакатов ребята держали в руках книгу бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна «Непокорный арестант».
В действительности мало какая надпись на плакате может посоперничать в остроте с тем, что изложено на страницах «Арестанта». Вся правда о современной России из уст одного из самых известных политических заключенных страны — прочитайте сами и дайте прочитать другу, ведь все остальные уже давно прочитали этот двухтомник и теперь держат его как настольную книгу.
Приобрести книги Александра Шестуна можно в следующих магазинах: «Читай-город», «Озон», «Mybook», «Лабиринт»