Следствие попросило суд закрыть от прессы и общественности дело Сергея Фургала
Следственный комитет и прокуратура обратились к Басманому райсуду Москвы с просьбой закрыть процесс по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Сторона обвинения аргументировала свою просьбу тем, что фигурантам дела стали поступать угрозы
Следственный комитет и прокуратура обратились к Басманому райсуду Москвы с просьбой закрыть процесс по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Сторона обвинения аргументировала свою просьбу тем, что фигурантам дела стали поступать угрозы. Речь, в частности, идет о бывшем депутате хабаровской краевой думы Николае Мистрюкове, который дал показания против губернатора. Ранее ему была предоставлена государственная охрана.
Следователь и прокурор уверены, что закрытый режим судебных слушаний позволит обеспечить безопасность, в том числе и самого губернатора. При этом Сергей Фургал в суде заявил, что в его адрес никаких угроз не поступало.
Тем не менее, судья Басманного суда Артур Карпов удовлетворил ходатайство стороны обвинения и закрыл процесс по делу Сергея Фургала, которого обвиняют в организации нескольких убийств в начале нулевых годов.