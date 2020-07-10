Движение «НЕТ!» попробует оспорить в суде внесение поправок в Конституцию
Активисты движения «НЕТ!» намерены обратиться в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам. 15 июля на Пушкинской площади Москвы активисты проведут сбор подписей под коллективным иском
Активисты движения «НЕТ!», выступающие против изменения Конституции РФ, намерены обратиться в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам. 15 июля на Пушкинской площади Москвы активисты проведут сбор подписей под коллективным иском.
Представители движения «НЕТ!» заявили порталу Znak.com, что обнуление президентских сроков Владимира Путина состоялось, а жить в стране стало только хуже. И первыми под удар попали журналисты и правозащитники, которые выступают против авторитарной власти.
«Всего за несколько дней Светлане Прокопьевой присудили огромный штраф за мнимое оправдание терроризма, Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене, Юрию Дмитриеву обвинение запросило безумный срок в 15 лет, а у Петра Верзилова один за другим проходят обыски. Вчера с обысками пришли и к нам - домой к участникам кампании «НЕТ!» Юлии Галяминой и Татьяне Усмановой - и в офис «Открытой России», - говорится в заявлении активистов.
Движение «НЕТ!» призывает россиян присоединиться к коллективному иску с требованием признать незаконными поправки в Конституции, «пока Путин не сделал всей России еще хуже».