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Общество
Москва разработала «план Б» на случай распространения коронавируса
10 июля 12:59

Вирусолог рассказал об опасности одобренного Минздравом лекарства от коронавируса

Лекарство от коронавируса «Авифавир», которое было одобрено Министерством здравоохранения России, оказалось опасно для беременных женщин. Об этом сообщил вирусолог и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн

Вирусолог рассказал об опасности одобренного Минздравом лекарства от коронавируса

Лекарство от коронавируса «Авифавир», которое было одобрено Министерством здравоохранения России, оказалось опасно для беременных женщин. Об этом сообщил вирусолог и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

Специалист сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что раньше этот препарат использовался как снотворное и приводил к рождению детей с генетическими уродствами.

По словам Альштейна, «Авифавир» синтезировали почти 20 лет назад на основе японского «Фавипиравира», который не показал особой активности и был отправлен из Японии в другие страны. В дальнейшем препарат синтезировали и под измененными названиями выпустили дженерики, которые оказались опасны для беременных женщин.

Вирусолог также сообщил, что клинические испытания «Фавипиравира» в Японии показали его неэффективность при лечении коронавируса. Эту информацию стоилось учесть российскому Минздраву, поскольку они «полностью относятся и к нашему препарату».

Правительство Японии держит данное лекарство на случай эпидемии гриппа, но опасается выводить на открытый рынок из-за побочных эффектов.

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