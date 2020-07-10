Вирусолог рассказал об опасности одобренного Минздравом лекарства от коронавируса
Лекарство от коронавируса «Авифавир», которое было одобрено Министерством здравоохранения России, оказалось опасно для беременных женщин. Об этом сообщил вирусолог и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн
Лекарство от коронавируса «Авифавир», которое было одобрено Министерством здравоохранения России, оказалось опасно для беременных женщин. Об этом сообщил вирусолог и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
Специалист сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что раньше этот препарат использовался как снотворное и приводил к рождению детей с генетическими уродствами.
По словам Альштейна, «Авифавир» синтезировали почти 20 лет назад на основе японского «Фавипиравира», который не показал особой активности и был отправлен из Японии в другие страны. В дальнейшем препарат синтезировали и под измененными названиями выпустили дженерики, которые оказались опасны для беременных женщин.
Вирусолог также сообщил, что клинические испытания «Фавипиравира» в Японии показали его неэффективность при лечении коронавируса. Эту информацию стоилось учесть российскому Минздраву, поскольку они «полностью относятся и к нашему препарату».
Правительство Японии держит данное лекарство на случай эпидемии гриппа, но опасается выводить на открытый рынок из-за побочных эффектов.