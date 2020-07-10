10 июля 12:52
Экс-депутату, который дал показания против Сергея Фургала, предоставили госзащиту
Бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, который в рамках сделки со следствием дал показания против губернатора региона Сергея Фургала, получил государственную защиту
Бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, который в рамках сделки со следствием дал показания против губернатора региона Сергея Фургала, получил государственную защиту.
Источник «Интерфакса» в следственных органах сообщил, что защита Мистрюкову была предоставлена в связи с угрозой его жизни. Кто именно может угрожать экс-депутату, не уточняется. Тем не менее, государство предоставило свидетелю охрану и конфиденциальность персональных данных.
Напомним, что губернатора Хабаровского края Сергей Фургала задержали по обвинению в причастности к организации нескольких убийств и покушении на убийство. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.