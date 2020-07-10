10 июля 11:57
В башкирском селе неизвестные убили 100-летнего ветерана ВОВ
В селе Леуза республики Башкирия убит 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статьям «Разбой» и «Убийство, сопряженное с разбоем»
Фото: bashinform.ru
В селе Леуза республики Башкирия убит 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статьям «Разбой» и «Убийство, сопряженное с разбоем».
Тело ветерана-долгожителя с признаками насильственной смерти было обнаружено в его частном доме.
В правоохранительных органах сообщили, что расследованием убийства ветерана ВОВ занимаются следователи по особо важным делам. Подозреваемых по данному делу пока нет.