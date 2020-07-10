В новосибирском поселке подросток зарезал ножом завуча школы
Тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено в ночь на 10 июля. На месте преступления также нашли перчатку и кроссовки, которые могут принадлежать убийце
В поселке Смоленский Мошковского района Новосибирской области ученика местной школы заподозрили в убийстве завуча.
Тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено в ночь на 10 июля. На месте преступления также нашли перчатку и кроссовки, которые могут принадлежать убийце.
«Вести Новосибирск» сообщают, что по подозрению в совершении убийства завуча поселковой школы полицейские задержали учащегося этой же школы 2004 года рождения. На допросе юноша во всем сознался.
Убитая Валентина Болдырева жила на территории школы в специально переоборудованном для проживании помещении. По версии следствия, школьник проник в квартиру женщины через окно с целью ограбления. Завуч увидела подростка и по телефону попросила его забрать. Подозреваемый хотел сбежать, а Болдырева пыталась его остановить. Тогда он нанес ей несколько ударов ножом.