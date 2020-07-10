10 июля 11:43
В России число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 713 936 человек
В России за прошедшие сутки выявили 6 635 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране было зарегистрировано 713 936 заболевших, из которых 489 068 человек уже выздоровели
Фото: ru.baku.ws
В России за прошедшие сутки выявили 6 635 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране было зарегистрировано 713 936 заболевших, из которых 489 068 человек уже выздоровели.
По данным федерального оперштаба по контролю за распространением COVID-19, за сутки скончались 174 пациента с подтвержденным коронавирусом. За весь период умерло, по официальной статистике, 11 017 человек.
В Москве за сутки выявили 637 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 199, в Санкт-Петербурге – 300, в Нижегородской области – 219, в Свердловской области – 275, в ХМАО – 263, в Иркутской области – 211, а в Ямало-Ненецком АО – 208. В остальных регионах суточный прирост заболевших составил менее 200 человек.