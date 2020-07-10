Губернатору Хабаровского края могут добавить обвинение в миллиардных хищениях
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут обвинить в миллиардных хищениях с завода «Амурсталь». Недавнее задержание депутатов краевой думы Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова может быть связано именно с этим делом
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут обвинить в миллиардных хищениях с завода «Амурсталь». Недавнее задержание депутатов краевой думы Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова может быть связано именно с этим делом. Ранее в СКР заявили, что парламентариев подозревают в мошенничестве.
По данным «Известий», Фургала, Кузнецова и Козлова связывает бизнес, который «едва не обернулся крахом крупнейшего металлургического предприятия на Дальнем Востоке - завода «Амурсталь»». 25% акций завода принадлежат жене Сергея Фургала Ларисе Стародубовой.
«Предприятие этой зимой оказалось в предбанкротном состоянии. По имеющимся данным, бывшее руководство «Амурстали» различными способами могло увести со счетов завода 2 млрд рублей», - сообщил источник издания.
Напомним, что пока Сергей Фургал обвиняется в причастности к организации убийств нескольких бизнесменов в начале нулевых годов. Ему инкриминируют убийство бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори.
По данным «Известий», одним из эпизодов также может стать убийство в 2004 году предпринимателя Романа Сандалова, у которого был конфликт с сотрудниками ООО «Миф-Хабаровск» (одним из руководителей фирмы в те годы был Сергей Фургал).