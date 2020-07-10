10 июля 10:16
ВОЗ не исключила возвращения карантинных ограничений в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что российским властям придется вернуть карантинные ограничения, если граждане перестанут носить маски и соблюдать социальную дистанцию
Фото: news24-7.ru
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что российским властям придется вернуть карантинные ограничения, если граждане перестанут носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Представитель организации в России Мелита Вуйнович заявила, что всем странам нужно быть готовыми к возврату запретов и ограничений, пока не появились лекарства и вакцины от коронавируса.
«Лучше пусть это будешь раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький», - отметила представитель ВОЗ, слова которой приводит РИА Новости.
Напомним, что российские власти начали отменять первые ограничения еще в мае. В Москве, например, с 13 июля останется в силе только запрет на проведение массовых мероприятий.