10 июля 10:01
В Госдуме предложили выплачивать алименты на детей по время пандемии из государственных средств
Депутаты Госдумы рассмотрят вопрос о создании специального фонда для выплаты государством алиментов за тех родителей, которые не могут выполнять свои обязательства из-за пандемии
Депутаты Госдумы рассмотрят вопрос о создании специального фонда для выплаты государством алиментов за тех родителей, которые не могут выполнять свои обязательства из-за пандемии.
Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Миронова («Единая Россия») сообщила, что государство может взять на себя выплату алиментов на несовершеннолетних детей, если родители лишились дохода из-за пандемии и ограничительных мер. Однако в будущем эти деньги придется вернуть обратно в фонд.
Депутат отметила, что эту инициативу еще нужно согласовать с правительством, поскольку ее реализация подразумевает крупные финансовые затраты.