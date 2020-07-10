Власти решили отменить «день тишины» и ограничить возможности назначать наблюдателей
Российские власти задумали отменить «день тишины», который традиционно объявляется за сутки до голосования, а также разрешить назначать наблюдателей за выборами только через Общественную палату
Российские власти задумали отменить «день тишины», который традиционно объявляется за сутки до голосования, а также разрешить назначать наблюдателей за выборами только через Общественную палату. Сейчас этот вопрос обсуждается в Администрации президента и Совете Федерации.
В Кремле хотят распространить на президентские, губернаторские и парламентские выборы ряд норм, которые действовали в период голосования по поправкам к Конституции. Речь идет о назначении наблюдателей только через Общественную палату (против этого выступает оппозиция), об отмене запрета на публикацию экзитполов до закрытия избирательных участков и отмене «дня тишины», сообщает РБК.
Сенатор Андрей Клишас подтвердил данную информацию, но отметил, что лично он сам выступает против монополии Общественной палаты на назначение наблюдателей. «Если вдруг Общественная палата на конкурентных выборах откажется назначить наблюдателей от какой-либо партии - это будет проблемой», - заявил член Совета Федерации.
Согласно действующему законодательству, назначать наблюдателей на выборах имеют право партии, кандидаты и Общественная палата. Таким образом, в случае изменения избирательного законодательства, партии и кандидаты лишаться возможности назначать своих наблюдателей, а следить за ходом голосования будут только «правильные» люди.
В Центризбиркоме также выступают за отмену «дня тишины» - любую агитацию в день перед голосованием. Глава комиссии Элла Памфилова заявила, что это «сделает живее процесс выборов и не будет отвлекать избиркомы от основной работы».