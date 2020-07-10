Российские власти заблокировали банковские счета Ивана Сафронова и его родственников
Правоохранительные органы заблокировали банковские счета бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, который был арестован по обвинению в государственной измене
Правоохранительные органы заблокировали банковские счета бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, который был арестован по обвинению в государственной измене. Также заблокированы счета матери журналиста, сестры и ее супруга, которые по данному делу не проходят ни в каком качестве.
Также силовики провели обыски по месту жительства родственников Ивана Сафронова, сообщает ТАСС.
Напомним, что бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова обвиняют в сборе и передаче спецслужбам Чехии данных о поставках оружия из России в страны Африки и информацию о деятельности вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. По версии следствия, эти данные представляют государственную тайну.
Сафронов обвинения в свой адрес не признает и связывает их со своей журналистской деятельностью. Ведущие СМИ выступили в поддержку своего коллеги.