В Минобороны сообщили об эффективности российской вакцины от коронавируса
В Министерстве обороны РФ заявили об эффективности российской вакцины от коронавирусной инфекции. Сейчас ее клинические испытания подходят к концу – 15 июля из стационара должны выпустить первую группу добровольцев
В Министерстве обороны РФ заявили об эффективности российской вакцины от коронавирусной инфекции. Сейчас ее клинические испытания подходят к концу – 15 июля из стационара должны выпустить первую группу добровольцев.
Представитель ведомства сообщил РБК, что анализы участников испытаний показали наличие иммунного ответа на COVID-19, что можно считать подтверждением эффективности вакцины. Побочных эффектов от вакцины выявлено не было.
Напомним, что клинические испытания вакцины от коронавируса проходят в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. 15 июля добровольцы из первой группы, которые испытывали вакцину на переносимость и безопасность, сдадут контрольные анализы и будут выписаны из стационара. А добровольцам из второй группы 13 июля сделают вторую инъекцию вакцины. Первый укол должен был проверить эффективность и иммуногенность препарата, второй должен закрепить иммунитет и увеличить его продолжительность.
На 42-й день после вакцинации добровольцы должны будут вернуться в госпиталь для прохождения итогового медосмотра.