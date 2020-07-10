В ЛДПР сообщили о проведении обысков у членов партии в Хабаровском крае
В ЛДПР сообщили о проведении обысков у членов партии в Хабаровском крае после задержания главы региона Сергея Фургала по делу об организации нескольких убийств. Напомним, что губернатор является членом Либерально-демократической партии
В ЛДПР сообщили о проведении обысков у членов партии в Хабаровском крае после задержания главы региона Сергея Фургала по делу об организации нескольких убийств. Напомним, что губернатор является членом Либерально-демократической партии.
Вице-спикер Хабаровской краевой думы Сергей Зюбр сообщил РИА Новости, что силовики провели обыски «в квартирах, гаражах, машинах» членов ЛДПР. «Я знаю, что у двух депутатов точно прошли обыски, у трех членов партии, то есть фактически у пяти уже членов партии ЛДПР были обыски», - сообщил Зюбр.
Ранее появилась информация о задержании двух депутатов краевой думы от ЛДПР Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова по подозрению в мошенничестве.
В партии считают задержание Сергея Фургала и двух депутатов местью властей за поражение «Единой России» на выборах 2018 года. Напомним, что тогда Фургал обошел по числу голосов ставленника Кремля и действующего губернатора Вячеслава Шпорта, а по итогам парламентских выборов большинство мест в региональной думе взяла ЛДПР.