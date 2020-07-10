Telegram сравнил Google и Apple с Золотой Ордой и обвинил их во взимании налогов со всего человечества
Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию принять участие в борьбе против сбора в 30%, который американские компании Google и Apple взимают с разработчиков мобильных приложений за то, чтобы их продукт оказался в цифровых магазинах
Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию принять участие в борьбе против сбора в 30%, который американские компании Google и Apple взимают с разработчиков мобильных приложений за то, чтобы их продукт оказался в цифровых магазинах. Этот сбор бизнесмен сравнил с данью, которую Русь платила Золотой Орде.
По словам вице-президента Telegram, в странах Восточной Европы и России есть целая армия талантливых программистов, однако сбор Google и Apple мешает им в полной мере раскрыть свой потенциал, особенно это касается разработчиков мобильных приложений.
«Раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды и все привозили дань в Татарстан, а теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско около Золотого моста и все привозят дань туда», - заявил г-н Перекопский, слова которого приводит Forbes.
В свою очередь основатель Telegram Павел Дуров выступил против монополии Apple на распространение приложений для iPhone через AppStore. По его словам, Apple и Google взимают «безумный налог» в 30% на продажи через свои платформы. При этом на технику Apple нельзя установить сторонние приложения, а у Google такая возможность есть.
Дуров обвинил указанные компании в тотальном контроле за тем, какие приложения пользователи могут устанавливать на свои гаджеты, а также обвинил их в сборе налогов со всего человечества.