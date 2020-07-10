Оператор платежной системы «Мир» за прошлый год потратил на рекламу и пиар 3,4 млрд рублей
В 2018 году НСПК потратила на рекламу и продвижение своих продуктов 1,6 млрд рублей. Таким образом, за год расходы оператора карты «Мир» на эти цели выросли более чем в два раза
Национальная система платежных карт (оператор платежной системы «Мир») в прошлом году потратила на рекламу, маркетинг и пиар-услуги 3,4 млрд рублей.
В 2018 году НСПК потратила на рекламу и продвижение своих продуктов 1,6 млрд рублей. Таким образом, за год расходы оператора карты «Мир» на эти цели выросли более чем в два раза.
В пресс-службе НСПК «отказались комментировать динамику рекламных расходов», сообщает «Интерфакс».
В финансовом отчете говорится, что НСПК в прошлом году провела «две имиджевые кампании» платежной системы «Мир». Главным каналом для обеих рекламных кампаний было федеральное телевидение. Эти кампании охватили более 100 млн человек.
В компании также сообщили, что декабре 2018 года унаваемость бренда «Мир» составляла 78%, а в декабре 2019 года - 90%.