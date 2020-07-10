СКР предъявил Сергею Фургалу обвинение в организации нескольких убийств
Следственный комитет предъявил обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу (ЛДПР) в причастности к организации убийств и в покушении на убийство нескольких предпринимателей, которые были совершены в 2004-2005 годах на Дальнем Востоке
Следственный комитет предъявил обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу (ЛДПР) в причастности к организации убийств и в покушении на убийство нескольких предпринимателей, которые были совершены в 2004-2005 годах на Дальнем Востоке.
В СКР сообщили, что Сергей Фургал уже был допрошен по данному делу, но своей вины не признал.
По данным ТАСС, сегодняшнюю ночь губернатор проведет в изоляторе временного содержания, а 10 июля Басманный райсуд Москвы рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.
Следствие считает Сергея Фургала причастным к убийству Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также в покушении на предпринимателя Александра Смольского. Показания против губернатора дали соучастники тех убийств, в причастности к которым он подозревается.
В ЛДПР считают арест Сергея Фургала местью за победу на губернаторских выборах 2018 года и отказ «возить в Москву коробки с деньгами».