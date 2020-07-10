Меню
Политика
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
10 июля 02:41

СКР предъявил Сергею Фургалу обвинение в организации нескольких убийств

Следственный комитет предъявил обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу (ЛДПР) в причастности к организации убийств и в покушении на убийство нескольких предпринимателей, которые были совершены в 2004-2005 годах на Дальнем Востоке

СКР предъявил Сергею Фургалу обвинение в организации нескольких убийств

Следственный комитет предъявил обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу (ЛДПР) в причастности к организации убийств и в покушении на убийство нескольких предпринимателей, которые были совершены в 2004-2005 годах на Дальнем Востоке.

В СКР сообщили, что Сергей Фургал уже был допрошен по данному делу, но своей вины не признал.

По данным ТАСС, сегодняшнюю ночь губернатор проведет в изоляторе временного содержания, а 10 июля Басманный райсуд Москвы рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следствие считает Сергея Фургала причастным к убийству Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также в покушении на предпринимателя Александра Смольского. Показания против губернатора дали соучастники тех убийств, в причастности к которым он подозревается.

В ЛДПР считают арест Сергея Фургала местью за победу на губернаторских выборах 2018 года и отказ «возить в Москву коробки с деньгами».

Материалы по теме
Силовики задержали двух депутатов хабаровской краевой думы по делу Сергея Фургала
Жириновский объяснил задержание Фургала его отказом «возить в Москву коробки с деньгами»
Владимир Жириновский отказался исключать из ЛДПР задержанного Сергея Фургала
Сейчас на главной
Оператор платежной системы «Мир» за прошлый год потратил на рекламу и пиар 3,4 млрд рублей
национальная платежная система
Оператор платежной системы «Мир» за прошлый год потратил на рекламу и пиар 3,4 млрд рублей
В 2018 году НСПК потратила на рекламу и продвижение своих продуктов 1,6 млрд рублей. Таким образом, за год расходы оператора карты «Мир» на эти цели выросли более чем в два раза
Госдума обвинила независимые СМИ в распространении фейков о голосовании по поправкам
СМИ
Госдума обвинила независимые СМИ в распространении фейков о голосовании по поправкам
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обвинила ряд СМИ в распространении фейковой информации о голосовании по поправкам в Конституции РФ
В Санкт-Петербурге зафиксирована рекордная смертность за последние 10 лет
коронавирус
В Санкт-Петербурге зафиксирована рекордная смертность за последние 10 лет
В Санкт-Петербурге зафиксирована рекордная смертность за последние 10 лет. По данным комитета по делам записи актов гражданского состояния, в июне в северной столице скончались 7 106 человек
Платежный сервис PayPal прекращает денежные переводы по России
платежный сервис
Платежный сервис PayPal прекращает денежные переводы по России
В сообщении PayPal говорится, что платежи зарубежным пользователям PayPal россияне смогут отправлять в обычном режиме. Тоже касается и получения платежей от иностранных пользователей
Авторская колонка
Такой Фургал нам не нужен
Если история Ивана Сафронова для меня выглядит, скорее, как аксиома, и в его виновность я очевидно никак не могу поверить, то история Сергея Фургала – это теорема, которая требует доказательств, потому что я не вполне понимаю, что там произошло
Орехъ Антон
«Это издевательство, это позор»
арест чиновников
«Это издевательство, это позор»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил выходом всех депутатов от партии из Госдумы в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации заказных убийств бизнесменов в начале нулевых годов
В Нижнем Новгороде чиновники заказали летнюю уборку снега за 15 млн рублей
госзакупки
В Нижнем Новгороде чиновники заказали летнюю уборку снега за 15 млн рублей
Согласно опубликованной на портале госуслуг заявке, уборочные должны быть проведены до 31 августа. При этом в условиях контракта речь идет о ручной уборке снега. Также подрядчик должен вручную рассыпать песок
«Золотой стандарт» голосования
поправки в конституцию
«Золотой стандарт» голосования
Паспортные данные более миллиона жителей Москвы и Нижегородской области, которые регистрировались на электронное голосование по поправкам к Конституции, были выложены в открытый доступ
«Дело ЮКОСа любимый повод зайти в гости к оппозиционерам»
открытая россия
«Дело ЮКОСа любимый повод зайти в гости к оппозиционерам»
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в московский офис «Открытой России». Люди в штатском задержали исполнительного директора Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову
Главу Хабаровского края задержали по обвинению в организации убийств бизнесменов
арест чиновников
Главу Хабаровского края задержали по обвинению в организации убийств бизнесменов
Сотрудники правоохранительных органов задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его подозревают в организации серии убийств бизнесменов, с которыми у него был конфликт в нулевые годы
Московские власти одобрили строительство бизнес-центра высотой 200 метров
застройка москвы
Московские власти одобрили строительство бизнес-центра высотой 200 метров
Архитектурный совет Москвы одобрил проект строительства на Краснопресненской набережной комплекса зданий, которые должны стать частью Центра международной торговли (ЦМТ). Одним из элементов этого комплекса станет башня высотой 200 метров
Валерий Рашкин выиграл в Страсбургском суде иск против Вячеслава Володина
Валерий Рашкин
Валерий Рашкин выиграл в Страсбургском суде иск против Вячеслава Володина
ЕСПЧ рассмотрел жалобу депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина на решение российских судов по иску спикера парламента Вячеслава Володина «Единая Россия» о защите чести и достоинства
В Петербурге стали массово заводить дела на граждан за отказ носить защитные маски
медицинские маски
В Петербурге стали массово заводить дела на граждан за отказ носить защитные маски
В Петербурге суды рассмотрят десятки административных дел о нарушении масочно-перчаточного режима в отношении местных жителей. Только в одном Колпинском райсуде зарегистрировано 25 материалов
Глава СПЧ назвал незаконными задержания участников одиночных пикетов
акции протеста
Глава СПЧ назвал незаконными задержания участников одиночных пикетов
Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев прокомментировал массовые задержания участников одиночных пикетов в июне и июле
В мире
Литва вслед за Латвией запретила трансляцию RT в рамках антироссийских санкций
Литовская комиссия по радио и телевидению запретила трансляцию на территории страны пяти каналов российского Russia Today из-за его связи с телеведущим и госпропагандистом Дмитрием Киселевым, который включен в санкционный список Евросоюза
Приговор главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву вынесут 22 июля
юрий дмитриев
Приговор главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву вынесут 22 июля
Историка обвиняют в сексуальном насилии над приемной дочерью, а гособвинение запросило для него 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима
Правозащитники предложили амнистировать нарушителей режима самоизоляции
режим изоляции
Правозащитники предложили амнистировать нарушителей режима самоизоляции
Совет по правам человека при президенте выступил с инициативой провести административную амнистию выписанных гражданам штрафов за нарушение режима самоизоляции
Авторская колонка
Громкие жертвы ФСБ
Президент России уволил своим решением главу Чувашии Михаила Игнатьева из-за утраты доверия. По центральным телеканалам беспрерывно крутили ролик, где губернатор вынуждает подпрыгивать офицера МЧС за ключами от подаренного автомобиля
Шестун Александр