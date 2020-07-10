Госдума обвинила независимые СМИ в распространении фейков о голосовании по поправкам
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обвинила ряд независимых СМИ в распространении фейковой информации о голосовании по поправкам к Конституции РФ
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обвинила ряд независимых СМИ в распространении фейковой информации о голосовании по поправкам к Конституции РФ. Обвинения были выдвинуты в адрес «Немецкой волны», «Русской службы Би-би-си», «Голоса Америки», «Радио Свобода», «Медузы», «Открытых медиа» и «МБХ медиа».
Глава думской комиссии Василий Пискарев заявил агентству ТАСС, что указанные средства массовой информации якобы распространяли агитационные материалы без соответствующей маркировки. Целью этих публикаций, по данным Пискарева, было влияние на волеизъявление российских граждан по вопросу изменения Основного закона страны.
Напомним, ранее депутаты обвиняли указанные СМИ в нарушении дня тишины на осенних выборах 2019 года.