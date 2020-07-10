В Санкт-Петербурге зафиксирована рекордная смертность за последние 10 лет
В Санкт-Петербурге зафиксирована рекордная смертность за последние 10 лет. По данным комитета по делам записи актов гражданского состояния, в июне в северной столице скончались 7 106 человек
В Санкт-Петербурге зафиксирована рекордная смертность за последние 10 лет. По данным комитета по делам записи актов гражданского состояния, в июне в северной столице скончались 7 106 человек.
В январе текущего года было зарегистрировано 5 382 смерти, в феврале – 5 019. В марте, когда началась пандемия коронавируса, было зарегистрировано 5 094, в апреле – 5 303, в мае – 6 427, а в июне – рекордные 7 106 смертей.
Рост смертности, скорее всего, связан с распространением коронавирусной инфекцией. Хотя официально в Петербурге от COVID-19 и вызванных им осложнений умерло 1 520 человек (данные оперативного штаба).
Всего в северной столице было зарегистрировано 26 681 заболевших. За последние сутки было выявлено 292 новых случая заражения.