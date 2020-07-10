10 июля 01:02
Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым
Пропавший мэр южнокорейского Сеула Пак Вон Сун найден мертвым. Причина его смерти пока не сообщается. Также неизвестно, есть ли на теле чиновника следы насильственной смерти
Пропавший мэр южнокорейского Сеула Пак Вон Сун найден мертвым. Причина его смерти пока не сообщается. Также неизвестно, есть ли на теле чиновника следы насильственной смерти.
Ранее дочь мэра Сеула обратилась в полицию с заявлением об исчезновении отца. Она рассказала, что Пак Вон Сун ушел из дома, оставив телефон. Дома мэр больше не появлялся и на связь не выходил.
В мэрии в свою очередь сообщили, что градоначальник отменил одну из встреч, сославшись на «обстоятельства непреодолимой силы».
Пак Вон Сун руководит администрацией Сеула с 2011 года. В июне 2019 года его переизбрали на третий срок. Он также рассматривался в качестве потенциального кандидата в президенты Южной Кореи, которые должны пройти в 2022 году.