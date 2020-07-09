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Общество
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09 июля 19:48

На закрытом заседании по делу Александра Шестуна свидетель заявил о давлении следственных органов

Сегодня в Подольском городском суде состоялось уже девятое заседание по существу дела бывшего главы Серпуховского района

На закрытом заседании по делу Александра Шестуна свидетель заявил о давлении следственных органов

Сегодня в Подольском городском суде состоялось уже девятое заседание по существу дела бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна. Как и в прошлый раз, другие дела в том же самом здании были открыты для слушателей и прессы, а вот в зал, где присутствовал Шестун, по распоряжению судьи Юферовой доступ всем был закрыт.

«По распоряжению судьи, в целях обеспечения безопасности здоровья участников судебного заседания, в том числе подсудимого, учитывая эпидемиологическую обстановку в РФ, невозможность контроля здоровья иных лиц, иные лица в зал судебного заседания допущены не будут», - говорится в заявлении Подольского суда, полученного журналистами.

Защитники Шестуна так прокомментировали эту ситуацию:

«Это решение судьи, даже не оформленное документально, по моему мнению, конечно же, незаконно, - рассказывает адвокат Олег Белов. Это не экстраординарный суд, не закрытый по спец обстоятельствам, и любой желающий имеет право на нем присутствовать».

Впрочем, учитывая, как выступали свидетели обвинения и что говорили, для кого-то может быть выгодно отсутствие «иных лиц».

«Как житель района, я видела, что Александр Вячеславович делал для людей. Мы стремились быть лучшими. Дороги, котельные - все ремонтировалось, благодаря Шестуну появились площадки в каждом поселении. Человек - глава», - рассказала свидетель обвинения Тараканова.

Другие свидетели также не сказали ни единого плохого слова в адрес бывшего главы Серпуховского района, однако данные в суде и в Следственном комитете показания существенно расходились. Более того, свидетель Наталья Тихомирова заявила о том, что на нее оказывалось давление.

«У меня был привод. Я просто не брала трубки с незнакомых номеров, опасаясь мошенничества. Меня возле моего дома забрали двое ребят. В Москве допрос происходил. С трех часов дня до трех ночи. Мое впечатление от допроса: говоришь одно, а человек хочет слышать другое и пишет другое, не так, как ты говоришь», - рассказала Тихомирова.

Также она заявила, что часть показаний ей не принадлежит, однако следователь (у него уже был чей-то протокол, часть текста копировалась) на допросе заявил ей «Подписывай».

«Первый из пяти допрошенных свидетелей сказала, что ее держали 12 часов на допросе, не давая выйти из помещения, в протокол был включен текст, который она не произносила и ее замечания были отвергнуты», - прокомментировал адвокат Белов.

Учитывая все эти обстоятельства, становится понятно, почему на заседание не допустили слушателей и прессу.

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