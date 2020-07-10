10 июля 00:34
Платежный сервис PayPal прекращает денежные переводы по России
В сообщении PayPal говорится, что платежи зарубежным пользователям PayPal россияне смогут отправлять в обычном режиме. Тоже касается и получения платежей от иностранных пользователей
Сервис платежей PayPal с 31 июля прекращает переводы по России. Теперь компания будет поддерживать только международные платежи.
В сообщении PayPal говорится, что платежи зарубежным пользователям PayPal россияне смогут отправлять в обычном режиме. Тоже касается и получения платежей от иностранных пользователей.
Переводы по России было решено прекратить в связи со вступлением в силу изменений в закон «О национальной платежной системе». Согласно этим поправкам, с июля 2020 года операторы оборота электронных денежных средств и привлекаемые ими организации не могут передавать данные о переводах по России за границу, сообщает РИА Новости.