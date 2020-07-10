Глава Томской области уволил главу департамента здравоохранения из-за фотографий тел коронавирусных пациентов
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин снял с занимаемой должности главу регионального департамента здравоохранения Александра Холопова. Поводом для увольнения чиновника стала фотография из морга с телами умерших, опубликованная в соцсетях
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин снял с занимаемой должности главу регионального департамента здравоохранения Александра Холопова. Поводом для увольнения чиновника стала фотография из морга с телами умерших, опубликованная в соцсетях.
Глава региона также сообщил журналистам, что не будет подтверждать или опровергать опубликованные в СМИ и социальных сетях фотографии, поскольку этим займется специальная комиссия.
При этом, заявил Сергей Жвачкин, у него возник вопрос, каким образом в закрытое медицинское учреждение могли зайти посторонние люди. Губернатор добавил, что уволил Холопова за «бардак» и отсутствие контроля на важном объекте.
Глава Томской области распорядился срочно установить на территории медучреждения жесткий пропускной режим и оборудовать там систему видеонаблюдения.
Ранее в томских СМИ и в социальных сетях появились фотографии из морга при городской больнице №3, который был якобы завален телами умерших от коронавируса в черных мешках. Власти заявили, что в этих мешках была ветошь, а не тела умерших людей.