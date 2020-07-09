09 июля 18:18
Российская туристическая отрасль потеряла из-за пандемии коронавируса 1,5 трлн рублей
Российская туристическая отрасль потеряла из-за антикоронавирусных ограничений 1,5 трлн рублей. Такую цифру назвал президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев
Фото: amur.kp.ru
Российская туристическая отрасль потеряла из-за антикоронавирусных ограничений 1,5 трлн рублей. Такую цифру назвал президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев. Эксперт подсчитал, что на восстановление докризисных объемов туристическоу отрасли понадобится 1,5 года.
Одновременно с этим Андрей Игнатьев отметил, что ситуация уже начала меняться в лучшую сторону, и выразил надежду, что туризм и в этом году тоже сможет стать одним из драйверов российской экономики.
По оценке РСТ, в туристической отрасли работают около 2,5 миллиона человек и еще 5-6 миллионов человек заняты в смежных отраслях, сообщает «Интерфакс».