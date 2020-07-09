Минфин предложил создать спецкомиссию по борьбе с санкционными продуктами
Министерство финансов России предложило создать специальную правительственную комиссию по противодействию незаконному ввозу и обороту в России санкционных продуктов из западных стран
Министерство финансов России предложило создать специальную правительственную комиссию по противодействию незаконному ввозу и обороту в России санкционных продуктов из западных стран.
В ведомстве отметили, что основной проблемой борьбы с «санкционкой» является недостаточная согласованность действий чиновников. Предполагается, что эту комиссию возглавит один из вице-премьеров.
Решения по борьбе с запрещенными продуктами будут принимать на заседаниях комиссии голосованием, после чего они станут обязательными для исполнения для всех задействованных в подобной работе госорганов, сообщает «КоммерсантЪ».
Напомним, что сейчас вся санкционная продукция, которая была незаконно ввезена в Россию, подлежит уничтожению. Всего Россельхознадзор уничтожил более 30 тысяч тонн продуктов питания, попадающих под продовольственное эмбарго. Общественность неоднократно предлагала властям отказаться от уничтожения продуктов и передавать их нуждающимся, однако власти от данной инициативы отказались.