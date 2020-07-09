09 июля 16:18
Следствие потребовало провести психиатрическую экспертизу Петра Верзилова
Российские правоохранительные органы назначили издателю «Медиазоны» Петру Верзилову психиатрическую экспертизу. Поводом для принятия такого решения стало отравление активиста в 2018 году и нахождение после этого в состоянии комы
Российские правоохранительные органы назначили издателю «Медиазоны» Петру Верзилову психиатрическую экспертизу. Поводом для принятия такого решения стало отравление активиста в 2018 году и нахождение после этого в состоянии комы.
Психиатрическая экспертиза назначена в рамках уголовного дела, которое накануне было возбуждено против Петра Верзилова из-за паспорта гражданина Канады, которым он владел в детстве (отец Верзилова тогда проживал в Канаде). Следствие считает, что активист не уведомил органы власти о своем двойном гражданстве.
В рамках дела о канадском паспорте силовики провели по месту жительства Петра Верзилова и его матери несколько обысков.
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