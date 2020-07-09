Рамзан Кадыров заподозрил в убийстве чеченцев в Европе западные спецслужбы
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийствами двух чеченцев Мамихана Умарова («Анзор из Вены») в Австрии и Имрана Алиева («Мансур Старый») во Франции стоят западные спецслужбы. Убийства же совершались с целью дискредитировать российское руководство
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийствами двух чеченцев Мамихана Умарова («Анзор из Вены») в Австрии и Имрана Алиева («Мансур Старый») во Франции стоят западные спецслужбы. Убийства же совершались с целью дискредитировать российское руководство.
«И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня», - написал Рамзан Кадыров в Twitter.
Кадыров заявил, что западные спецслужбы прекрасно осведомлены о том, что «чеченцы спрашивают за оскорбления даже спустя десятки лет», поэтому пользуются этим. В итоге, подозрение в убийстве выходцев из Чечни за границей сразу же падает на их соотечественников.
«Помните, что еще до нашего спроса, от вас избавятся как от расходного материала. Это должен понимать каждый здравомыслящий человек, прежде чем согласится на участие в проектах спецслужб. Не становитесь куклами, заботьтесь о своих семьях. Иначе такая же участь ждет и вас, а обвинять будут Кадырова и его команду», - заключил глава ЧР.