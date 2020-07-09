Силовики задержали двух депутатов хабаровской краевой думы по делу Сергея Фургала
О задержании депутатов Хабаровской краевой думы сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники. В правоохранительных органах данную информацию пока не подтвердили
Сотрудники правоохранительных органов в рамках дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали двух депутатов краевой думы от ЛДПР.
О задержании депутатов Хабаровской краевой думы сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники. В правоохранительных органах данную информацию пока не подтвердили.
Позже стало известно, что задержаны депутаты Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Их подозревают в мошенничестве. При этом ТАСС сообщает, что задержание депутатов не связано с делом Сергея Фургала.
Напомним, что губернатора Сергея Фургала (ЛДПР) задержали по подозрению в организации заказных убийств нескольких дальневосточных предпринимателей. Убийства произошли еще в начале нулевых годов, но уголовное дело против губернатора силовики возбудили только сейчас.
В ЛДПР считают задержание Сергея Фургала политически мотивированным, поскольку ранее никаких претензий к политику у правоохранителей не было.
Сам губернатор своей вины не признает и не понимает, с чем связано его задержание.