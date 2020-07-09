Журналисты записали видеообращение в поддержку арестованного Ивана Сафронова
Коллеги журналиста Ивана Сафронова, которые работали с ним в газете «КоммерсантЪ», опубликовали в соцсетях видеообращение в его поддержку. Сотрудники СМИ отметили, что их коллега был отправлен в СИЗО «ни за что»
Коллеги журналиста Ивана Сафронова, которые работали с ним в газете «КоммерсантЪ», опубликовали в соцсетях видеообращение в его поддержку. Сотрудники СМИ отметили, что их коллега был отправлен в СИЗО «ни за что».
В обращении говорится, что Ивана Сафронова преследуют за его журналистскую деятельность, поскольку он писал про военно-промышленный комплекс и комическую отрасль. Обвинения в государственной измене в адрес журналиста его коллеги называют абсурдными.
«Если мы сейчас забудем, замолчим, перестанем говорить об этом деле постоянно, это будет лучшим подарком для тех, кто пытается его сломать. Солидарность и поддержка сейчас очень важны. Свободу Ивану Сафронову!» - заявила в видеоролике экс-корреспондент отдела политики «Коммерсанта» Наталья Корченкова.
Журналист Всеволод Инютин в свою очередь отметил, что «человек ни за что сидит под стражей».
«Когда ты видишь за решеткой человека, с которым ты много лет сидел рядом на работе, с которым ты писал не один текст, который всегда заряжал всех вокруг энергией, это не просто абсурд, это просто преступно со стороны тех, кто это делает», - заявил бывший замредактора отдела политики «Коммерсанта» Максим Иванов.