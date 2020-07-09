09 июля 14:53
Роспотребнадзор составил список стран, с которыми можно возобновить авиасообщение
Ведомство предложило открыть несколько стран Европы и Азии. В список вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Китай, Монголия, Вьетнам и Шри-Ланка
Фото: newsae.ru
Роспотребнадзор составил список стран, с которыми Россия готова будет возобновить авиасообщение в первую очередь после открытия границ.
Ведомство предложило открыть несколько стран Европы и Азии. В список вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Китай, Монголия, Вьетнам и Шри-Ланка.
Список стран для открытия Роспотребнадзор направил в Министерство транспорта.
Приблизительные сроки возобновления международного авиасообщения не называются. Глава Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев предположил, что это произойдет в лучшем случае в августе.
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